В Башкирии разослали фейковые письма о выплатах семьям участников СВО

В муниципалитеты Башкирии поступили поддельные письма от якобы филиала фонда «Защитники Отечества» по республике. Об этом сообщает телеграм-канал «Фактчекинг по-башкирски».

В фальшивых сообщениях говорится, что глава Башкирии 26 ноября 2025 года подписал указ № УГ-1214 о единовременных выплатах матерям и вдовам участников СВО в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Для оформления «автоматических перечислений» мошенники требуют срочно предоставить паспортные данные, банковские реквизиты и номера телефонов потенциальных получателей. К письму прикреплен текст поддельного «указа».

Документ оказался фальшивкой с измененным текстом. Фейковые рассылки продолжают использовать для сбора персональных данных и банковских реквизитов граждан.

Официальный адрес электронной почты филиала фонда «Защитники Отечества» по Башкирии — rf02@fzo.gov.ru. В мошеннических письмах указан другой адрес — fzo02@mail.ru. Любые сообщения с иных электронных адресов являются попыткой обмана.

