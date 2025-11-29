Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии разослали фейковые письма о выплатах семьям участников СВО

В Башкирии разослали фейковые письма о выплатах семьям участников СВО

21:41, 29 ноя 2025

В муниципалитеты Башкирии поступили поддельные письма от якобы филиала фонда «Защитники Отечества» по республике. Об этом сообщает телеграм-канал «Фактчекинг по-башкирски».

В фальшивых сообщениях говорится, что глава Башкирии 26 ноября 2025 года подписал указ № УГ-1214 о единовременных выплатах матерям и вдовам участников СВО в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Для оформления «автоматических перечислений» мошенники требуют срочно предоставить паспортные данные, банковские реквизиты и номера телефонов потенциальных получателей. К письму прикреплен текст поддельного «указа».

Документ оказался фальшивкой с измененным текстом. Фейковые рассылки продолжают использовать для сбора персональных данных и банковских реквизитов граждан.

Официальный адрес электронной почты филиала фонда «Защитники Отечества» по Башкирии — rf02@fzo.gov.ru. В мошеннических письмах указан другой адрес — fzo02@mail.ru. Любые сообщения с иных электронных адресов являются попыткой обмана.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Фейк о закрытии завода в Стерлитамаке опровергли

Читайте также:

Фейк о закрытии завода в Стерлитамаке опровергли
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: фейк
Читайте также

30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ
Политика в Башкирии
30 тысяч рублей с нового года: Глава Башкирии подписал указ
В Башкирии открывают новый филиал центра для ветеранов СВО
Политика в Башкирии
В Башкирии открывают новый филиал центра для ветеранов СВО
В Башкирии мошенники рассылают письма от имени Роскадастра: как не попасться
Общество в Башкирии
В Башкирии мошенники рассылают письма от имени Роскадастра: как не попасться
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен