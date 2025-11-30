Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфимском районе три человека попали в больницу после ДТП

В Уфимском районе три человека попали в больницу после ДТП

21:07, 30 ноя 2025

Днем 30 ноября в Уфимском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали три человека.

На месте работали спасатели Госкомитета республики по ЧС. Они обесточили разбитые машины, чтобы не допустить пожара. Одна из пострадавших не могла выбраться самостоятельно — спасатели извлекли женщину из салона и передали бригаде скорой помощи.

Всех троих пострадавших госпитализировали.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
