В Уфимском районе три человека попали в больницу после ДТП
21:07, 30 ноя 2025
Днем 30 ноября в Уфимском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали три человека.
На месте работали спасатели Госкомитета республики по ЧС. Они обесточили разбитые машины, чтобы не допустить пожара. Одна из пострадавших не могла выбраться самостоятельно — спасатели извлекли женщину из салона и передали бригаде скорой помощи.
Всех троих пострадавших госпитализировали.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
