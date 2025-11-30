Под Уфой спасли мужчину, который упал в ручей

21:17, 30 ноя 2025

Сегодня днем в селе Михайловка Уфимского района спасатели вытащили мужчину из ручья. Он упал в воду и не мог выбраться сам.

Сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС достали пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Сейчас он под присмотром медиков.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны у воды, особенно в холодное время года: берега могут быть скользкими, а выбраться в намокшей одежде трудно. Если видите человека в беде, сразу звоните по номеру 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС