Мальчик устроил опасные игры на пятом этаже в Уфе
21:22, 30 ноя 2025
В уфимском общежитии на улице Пархоменко ребенок играл на подоконнике пятого этажа у распахнутого окна. Рядом с ним сидела кошка. Очевидец заметил опасную ситуацию и вызвал экстренные службы.
Сотрудники Управления гражданской защиты сначала осмотрели здание с улицы, но никого в окнах не увидели. Они поднялись на этаж и нашли нужную квартиру. Дверь была заперта изнутри на щеколду — ребенок находился дома один.
Спасатели поговорили с мальчиком через дверь и попросили позвонить маме. Женщина вернулась из магазина через шесть минут.
Сотрудники объяснили семье риски таких игр. Чтобы избежать трагедии, спасатели рекомендуют:
- устанавливать на окна специальные блокираторы (детские замки);
- откручивать ручки с рам, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно;
- не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.
