Мальчик устроил опасные игры на пятом этаже в Уфе

21:22, 30 ноя 2025

В уфимском общежитии на улице Пархоменко ребенок играл на подоконнике пятого этажа у распахнутого окна. Рядом с ним сидела кошка. Очевидец заметил опасную ситуацию и вызвал экстренные службы.

Сотрудники Управления гражданской защиты сначала осмотрели здание с улицы, но никого в окнах не увидели. Они поднялись на этаж и нашли нужную квартиру. Дверь была заперта изнутри на щеколду — ребенок находился дома один.

Спасатели поговорили с мальчиком через дверь и попросили позвонить маме. Женщина вернулась из магазина через шесть минут.

Сотрудники объяснили семье риски таких игр. Чтобы избежать трагедии, спасатели рекомендуют:

  • устанавливать на окна специальные блокираторы (детские замки);
  • откручивать ручки с рам, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно;
  • не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

