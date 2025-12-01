Взрыв газа в доме в Башкирии отправил двух человек в больницу
14:26, 01 дек 2025
Утром 1 декабря в Давлеканово на улице Ворошилова в частном доме взорвался газ. Это случилось, когда жильцы попытались включить плиту.
В результате пострадали двое: 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. У обоих обожжены лица и руки. Их отвезли в больницу № 18 в Уфе.
Пожара после взрыва не было, дом остался цел: стены и крыша не обрушились. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, они выясняют точную причину утечки.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
