Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Взрыв газа в доме в Башкирии отправил двух человек в больницу

Взрыв газа в доме в Башкирии отправил двух человек в больницу

14:26, 01 дек 2025

Утром 1 декабря в Давлеканово на улице Ворошилова в частном доме взорвался газ. Это случилось, когда жильцы попытались включить плиту.

В результате пострадали двое: 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. У обоих обожжены лица и руки. Их отвезли в больницу № 18 в Уфе.

Пожара после взрыва не было, дом остался цел: стены и крыша не обрушились. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, они выясняют точную причину утечки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия в давлекановском районе взрыв газа
Читайте также

В Стерлитамаке двух слесарей будут судить за взрыв газа в доме
Человек и закон в Башкирии
В Стерлитамаке двух слесарей будут судить за взрыв газа в доме
В Салавате при пожаре в квартире погибла 85-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Салавате при пожаре в квартире погибла 85-летняя женщина
В башкирской деревне при пожаре погибла 89-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В башкирской деревне при пожаре погибла 89-летняя женщина
Жителя Уфы, пытавшегося взорвать соседа, отправили на принудительное лечение
Человек и закон в Башкирии
Жителя Уфы, пытавшегося взорвать соседа, отправили на принудительное лечение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен