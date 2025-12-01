Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел

В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел

22:28, 01 дек 2025

В селе Бекетово Ермекеевского района инспекторы ДПС задержали 32-летнего водителя ВАЗ-2110. Мужчина был пьян, не имел права управления автомобилем и вез двоих детей с нарушением правил безопасности.

Экипаж ДПС остановил автомобиль на улице Молзавод. При проверке алкотестер показал 0,801 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне находились двое детей. Водитель перевозил их без детских удерживающих устройств, что при аварии или резком торможении могло привести к травмам.

Нарушитель сел за руль незаконно. Выяснилось, что в 2024 году его уже лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Несмотря на запрет, он снова управлял машиной в состоянии опьянения.

Инспекторы составили на водителя административные протоколы по нескольким статьям. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Детей передали родственникам, чтобы доставить их домой в безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе за рулем многотонного грузовика задержали подростка

Читайте также:

В Уфе за рулем многотонного грузовика задержали подростка
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ РБ / телеграм
Теги: Ермекеевский район происшествия в Ермекеевском районе
Читайте также

В Уфе за рулем многотонного грузовика задержали подростка
Происшествия в Башкирии
В Уфе за рулем многотонного грузовика задержали подростка
В Мишкинском районе Башкирии пьяный водитель без прав катал ребенка на мопеде
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии пьяный водитель без прав катал ребенка на мопеде
Суд конфисковал автомобиль у жителя Абзелиловского района Башкирии за езду без прав
Человек и закон в Башкирии
Суд конфисковал автомобиль у жителя Абзелиловского района Башкирии за езду без прав
60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО
Происшествия в Башкирии
60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен