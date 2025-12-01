В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел

22:28, 01 дек 2025

В селе Бекетово Ермекеевского района инспекторы ДПС задержали 32-летнего водителя ВАЗ-2110. Мужчина был пьян, не имел права управления автомобилем и вез двоих детей с нарушением правил безопасности.

Экипаж ДПС остановил автомобиль на улице Молзавод. При проверке алкотестер показал 0,801 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне находились двое детей. Водитель перевозил их без детских удерживающих устройств, что при аварии или резком торможении могло привести к травмам.

Нарушитель сел за руль незаконно. Выяснилось, что в 2024 году его уже лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Несмотря на запрет, он снова управлял машиной в состоянии опьянения.

Инспекторы составили на водителя административные протоколы по нескольким статьям. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Детей передали родственникам, чтобы доставить их домой в безопасности.

