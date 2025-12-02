В Уфе за вымогательство будут судить бывших полицейских

21:46, 02 дек 2025

Двух бывших сотрудников полиции Уфы — начальника отдела и оперативника — обвиняют в коррупции. Прокуратура утвердила обвинение и передала дело в суд.

В октябре прошлого года местный предприниматель пытался привлечь к ответственности своего партнера за хищение денег. Он попросил помощи у знакомых полицейских. Те согласились помочь возбудить уголовное дело, но потребовали за свою работу 200 тысяч рублей.

Предприниматель передал первую часть взятки — 100 тысяч рублей. После этого материалы проверки действительно направили в МВД. Однако полицейские не остановились и выдвинули новое требование: они попросили еще 1,5 миллиона рублей, якобы для передачи другим должностным лицам.

Бизнесмен не стал платить второй раз и обратился в УФСБ. Следующая передача денег проходила под контролем спецслужб: начальника отдела задержали с поличным.

Обоих сотрудников уволили из органов за утрату доверия. Теперь степень их вины и наказание определит суд.

Автор: Семен Подгорный