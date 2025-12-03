Все новости Уфы и Башкортостана
Выбросил в окно: в Стерлитамаке мужчину обвиняют в убийстве матери

21:55, 03 дек 2025

Вечером 30 ноября в Стерлитамаке 39-летний мужчина во время пьяной ссоры вытолкнул свою 60-летнюю мать из окна квартиры на шестом этаже. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сын сам вызвал скорую помощь и попытался убедить медиков и полицию, что произошёл несчастный случай.

Однако следователи усомнились в его версии. Они осмотрели квартиру, опросили соседей и родственников погибшей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Собранные улики прямо указывали на убийство.

Под давлением доказательств мужчина изменил показания и сознался в содеянном. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело.

По решению суда обвиняемый арестован и находится в СИЗО на время расследования.

Автор: Семен Подгорный
