Выбросил в окно: в Стерлитамаке мужчину обвиняют в убийстве матери
21:55, 03 дек 2025
Вечером 30 ноября в Стерлитамаке 39-летний мужчина во время пьяной ссоры вытолкнул свою 60-летнюю мать из окна квартиры на шестом этаже. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Сын сам вызвал скорую помощь и попытался убедить медиков и полицию, что произошёл несчастный случай.
Однако следователи усомнились в его версии. Они осмотрели квартиру, опросили соседей и родственников погибшей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Собранные улики прямо указывали на убийство.
Под давлением доказательств мужчина изменил показания и сознался в содеянном. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело.
По решению суда обвиняемый арестован и находится в СИЗО на время расследования.
