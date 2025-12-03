В Башкирии в детском саду воспитатели потушили пожар
22:00, 03 дек 2025
В селе Новый Бердяш Караидельского района произошло возгорание в детском саду. Никто не пострадал, сообщает региональное МЧС.
Инцидент случился в прачечной: там загорелся бойлер. Огонь охватил небольшую площадь — 0,5 квадратного метра. Сотрудники сада сработали быстро и потушили пламя огнетушителем еще до приезда пожарных.
Все, кто был в здании, эвакуировались самостоятельно. На улицу вышли 12 человек, среди них — 9 детей.
Сотрудники МЧС уже осмотрели место происшествия и выясняют, почему загорелась техника.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
