В Башкирии в детском саду воспитатели потушили пожар

22:00, 03 дек 2025

В селе Новый Бердяш Караидельского района произошло возгорание в детском саду. Никто не пострадал, сообщает региональное МЧС.

Инцидент случился в прачечной: там загорелся бойлер. Огонь охватил небольшую площадь — 0,5 квадратного метра. Сотрудники сада сработали быстро и потушили пламя огнетушителем еще до приезда пожарных.

Все, кто был в здании, эвакуировались самостоятельно. На улицу вышли 12 человек, среди них — 9 детей.

Сотрудники МЧС уже осмотрели место происшествия и выясняют, почему загорелась техника.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Караидельский район происшествия в караидельском районе пожар в караидельском районе
