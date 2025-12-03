В Уфе спасатели достали из ледяной воды двух подростков

22:04, 03 дек 2025

Вечером 3 декабря сотрудники Службы спасения Уфы достали из реки Белой двух человек. Инцидент произошел напротив бассейна «Юность».

Очевидцы заметили людей в воде и вызвали экстренные службы. Спасатели прибыли на катере, подняли на борт 18-летнюю девушку и 17-летнего юношу.

Пострадавших передали врачам с сильным переохлаждением, сейчас они в больнице. Почему молодые люди оказались в ледяной воде — пока неизвестно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы