В Уфе задержали пятерых мужчин за кражу цветов и игрушек

22:13, 03 дек 2025

В Уфе инспекторы ДПС по горячим следам задержали группу мужчин, которые ограбили цветочный салон. Добычей налётчиков стали семь букетов и плюшевые игрушки.

Всё произошло по простой схеме: компания зашла в магазин и притворилась покупателями. Мужчины воспользовались моментом, забрали цветы с игрушками и скрылись на иномарке. Продавщица сразу сообщила о краже в полицию.

Патрульные быстро обнаружили автомобиль по ориентировке. Инспекторы перекрыли дорогу и задержали подозреваемых. В машине находились пятеро мужчин в возрасте от 24 до 29 лет.

Сейчас вся компания находится в отделении полиции. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный