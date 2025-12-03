Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе задержали пятерых мужчин за кражу цветов и игрушек

22:13, 03 дек 2025

В Уфе инспекторы ДПС по горячим следам задержали группу мужчин, которые ограбили цветочный салон. Добычей налётчиков стали семь букетов и плюшевые игрушки.

Всё произошло по простой схеме: компания зашла в магазин и притворилась покупателями. Мужчины воспользовались моментом, забрали цветы с игрушками и скрылись на иномарке. Продавщица сразу сообщила о краже в полицию.

Патрульные быстро обнаружили автомобиль по ориентировке. Инспекторы перекрыли дорогу и задержали подозреваемых. В машине находились пятеро мужчин в возрасте от 24 до 29 лет.

Сейчас вся компания находится в отделении полиции. Следователи уже возбудили уголовное дело.

В Башкирии внук украл у бабушки 1,8 млн рублей компенсации за гибель сына на СВО

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа кража
