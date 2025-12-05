В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет

21:47, 05 дек 2025

В Стерлитамаке задержали 26-летнюю местную жительницу. У нее нашли полимерный пакет с порошком, экспертиза подтвердила — это наркотик. Сейчас девушка находится под стражей.

Подозреваемая призналась, что покупала вещества через переписку в интернете у незнакомых людей. Против нее возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Это не первое нарушение задержанной: ранее она уже проходила по аналогичному уголовному делу. Следствие продолжается.

