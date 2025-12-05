Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет

В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет

21:47, 05 дек 2025

В Стерлитамаке задержали 26-летнюю местную жительницу. У нее нашли полимерный пакет с порошком, экспертиза подтвердила — это наркотик. Сейчас девушка находится под стражей.

Подозреваемая призналась, что покупала вещества через переписку в интернете у незнакомых людей. Против нее возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Это не первое нарушение задержанной: ранее она уже проходила по аналогичному уголовному делу. Следствие продолжается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками

Читайте также:

Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Управления МВД России по Стерлитамаку / телеграм
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
В Белебее арестовали женщину за нападение на знакомого с молотком
Человек и закон в Башкирии
В Белебее арестовали женщину за нападение на знакомого с молотком
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Человек и закон в Башкирии
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
В Уфе задержали студентку с крупной партией наркотиков
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали студентку с крупной партией наркотиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен