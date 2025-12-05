В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет
21:47, 05 дек 2025
В Стерлитамаке задержали 26-летнюю местную жительницу. У нее нашли полимерный пакет с порошком, экспертиза подтвердила — это наркотик. Сейчас девушка находится под стражей.
Подозреваемая призналась, что покупала вещества через переписку в интернете у незнакомых людей. Против нее возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Это не первое нарушение задержанной: ранее она уже проходила по аналогичному уголовному делу. Следствие продолжается.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Управления МВД России по Стерлитамаку / телеграм
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
Человек и закон в Башкирии
В Белебее арестовали женщину за нападение на знакомого с молотком
Человек и закон в Башкирии
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали студентку с крупной партией наркотиков