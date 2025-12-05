В Уфе двое молодых людей попали в больницу, пытаясь уплыть от полиции
22:03, 05 дек 2025
В Уфе врачи оказывают помощь парню и девушке, которых спасатели вытащили из реки Белой. Молодые люди прыгнули в ледяную воду, чтобы скрыться от сотрудников полиции после кражи в магазине.
Состояние пострадавших
Медики оценивают состояние обоих пациентов как среднетяжелое.
Несовершеннолетний юноша находится в Республиканской детской клинической больнице. Его 18-летнюю спутницу врачи уже перевели из реанимации в отделение травматологии.
Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин следит за ходом их лечения.
Обстоятельства
Сотрудники третьего отдела полиции установили, что пара причастна к хищению товаров из супермаркета. Подозреваемые попытались сбежать от правоохранителей через реку, но не справились с течением. Сейчас МВД разбирается в деталях кражи, чтобы определить наказание за проступок.
