В Уфе двое молодых людей попали в больницу, пытаясь уплыть от полиции

22:03, 05 дек 2025

В Уфе врачи оказывают помощь парню и девушке, которых спасатели вытащили из реки Белой. Молодые люди прыгнули в ледяную воду, чтобы скрыться от сотрудников полиции после кражи в магазине.

Состояние пострадавших

Медики оценивают состояние обоих пациентов как среднетяжелое.

Несовершеннолетний юноша находится в Республиканской детской клинической больнице. Его 18-летнюю спутницу врачи уже перевели из реанимации в отделение травматологии.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин следит за ходом их лечения.

Обстоятельства

Сотрудники третьего отдела полиции установили, что пара причастна к хищению товаров из супермаркета. Подозреваемые попытались сбежать от правоохранителей через реку, но не справились с течением. Сейчас МВД разбирается в деталях кражи, чтобы определить наказание за проступок.

