Транспортная полиция Сургута дважды вернула матери сбежавшего подростка из Уфы

22:14, 05 дек 2025

Полицейские Сургута и Нижневартовска помогли жительнице Уфы вернуть сына, который сбежал из дома, чтобы уехать к друзьям на Север. Подросток пытался скрыться от матери дважды за неделю.

Осенью семья переехала из Югры в Башкортостан. Девятиклассник не хотел жить на новом месте и решил вернуться в Нижневартовск, где вырос.

25 ноября он ушел из дома, купил билет на накопленные карманные деньги и сел на поезд Пенза — Нижневартовск. Мать обратилась в полицию, и данные о ребенке передали транспортным полицейским.

27 ноября сотрудники по делам несовершеннолетних сняли подростка с поезда в Сургуте. До приезда матери его поместили в реабилитационный центр Сургутского района.

Мать забрала сына 3 декабря. Однако на вокзале, ожидая обратный поезд, школьник снова сбежал: сказал, что пойдет за водой, вышел из здания, сел в попутную машину и уехал.

Полиция отследила подростка по камерам и передала ориентировку коллегам в Нижневартовск. В тот же вечер мальчика нашли в квартире у его друзей. Его повторно передали матери, и семья благополучно уехала домой.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа побег
