Статистика ДТП в Уфе: 7 погибших и более 300 пострадавших

За первые десять месяцев года в Уфе произошло 303 аварии с участием пешеходов. По данным городской администрации, в этих ДТП погибли 7 человек, еще 304 получили травмы.

В каждом пятом случае (64 аварии) пострадали дети. Власти напоминают: пешеход — самый незащищенный участник движения. У него нет металлического кузова и подушек безопасности, поэтому столкновение с машиной часто заканчивается трагедией.

Как обезопасить себя на дороге

Дорожная полиция просит всех участников движения быть внимательнее. Чтобы не попасть в статистику пострадавших, соблюдайте базовые правила.

Пешеходам:

Переходите только по правилам. Пользуйтесь «зеброй» и подземными переходами.

Станьте заметнее. В дождь и сумерки видимость падает. Носите на одежде или сумке светоотражатели, чтобы водитель увидел вас заранее.

Водителям:

Не лихачьте. Откажитесь от опасных маневров и резких перестроений.

Снижайте скорость. Будьте готовы затормозить перед переходом, особенно если рядом школа или жилая зона.

Автор: Семен Подгорный