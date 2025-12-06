Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Статистика ДТП в Уфе: 7 погибших и более 300 пострадавших

Статистика ДТП в Уфе: 7 погибших и более 300 пострадавших

21:40, 06 дек 2025

За первые десять месяцев года в Уфе произошло 303 аварии с участием пешеходов. По данным городской администрации, в этих ДТП погибли 7 человек, еще 304 получили травмы.

В каждом пятом случае (64 аварии) пострадали дети. Власти напоминают: пешеход — самый незащищенный участник движения. У него нет металлического кузова и подушек безопасности, поэтому столкновение с машиной часто заканчивается трагедией.

Как обезопасить себя на дороге

Дорожная полиция просит всех участников движения быть внимательнее. Чтобы не попасть в статистику пострадавших, соблюдайте базовые правила.

Пешеходам:

  • Переходите только по правилам. Пользуйтесь «зеброй» и подземными переходами.
  • Станьте заметнее. В дождь и сумерки видимость падает. Носите на одежде или сумке светоотражатели, чтобы водитель увидел вас заранее.

Водителям:

  • Не лихачьте. Откажитесь от опасных маневров и резких перестроений.
  • Снижайте скорость. Будьте готовы затормозить перед переходом, особенно если рядом школа или жилая зона.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел

Читайте также:

В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Башкирии с начала года в ДТП погибли 340 человек, среди них — 16 детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 340 человек, среди них — 16 детей
ГАИ Башкирии выпустила экстренное обращение к водителям
Общество в Башкирии
ГАИ Башкирии выпустила экстренное обращение к водителям
В Уфимском районе водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Происшествия в Башкирии
В Уфимском районе водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Смертельный счет: в Башкирии машины сбили 26 пешеходов за полгода
Происшествия в Башкирии
Смертельный счет: в Башкирии машины сбили 26 пешеходов за полгода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен