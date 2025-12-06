Статистика ДТП в Уфе: 7 погибших и более 300 пострадавших
21:40, 06 дек 2025
За первые десять месяцев года в Уфе произошло 303 аварии с участием пешеходов. По данным городской администрации, в этих ДТП погибли 7 человек, еще 304 получили травмы.
В каждом пятом случае (64 аварии) пострадали дети. Власти напоминают: пешеход — самый незащищенный участник движения. У него нет металлического кузова и подушек безопасности, поэтому столкновение с машиной часто заканчивается трагедией.
Как обезопасить себя на дороге
Дорожная полиция просит всех участников движения быть внимательнее. Чтобы не попасть в статистику пострадавших, соблюдайте базовые правила.
Пешеходам:
- Переходите только по правилам. Пользуйтесь «зеброй» и подземными переходами.
- Станьте заметнее. В дождь и сумерки видимость падает. Носите на одежде или сумке светоотражатели, чтобы водитель увидел вас заранее.
Водителям:
- Не лихачьте. Откажитесь от опасных маневров и резких перестроений.
- Снижайте скорость. Будьте готовы затормозить перед переходом, особенно если рядом школа или жилая зона.
Автор: Семен Подгорный
