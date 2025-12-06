В Стерлитамаке задержали пару с наркотиками

21:47, 06 дек 2025

В Стерлитамаке правоохранители задержали двоих граждан с запрещенными веществами, сообщает местное управление МВД.

У женщины 29 лет и ее 31-летнего знакомого обнаружили свёрток с порошком весом примерно 100 граммов. Экспертиза подтвердила наркотическую природу изъятого вещества.

Оба подозреваемых дали признательные показания. Следствие возбудило в отношении задержанных уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ / официальный телеграм-канал