В Стерлитамаке задержали пару с наркотиками
21:47, 06 дек 2025
В Стерлитамаке правоохранители задержали двоих граждан с запрещенными веществами, сообщает местное управление МВД.
У женщины 29 лет и ее 31-летнего знакомого обнаружили свёрток с порошком весом примерно 100 граммов. Экспертиза подтвердила наркотическую природу изъятого вещества.
Оба подозреваемых дали признательные показания. Следствие возбудило в отношении задержанных уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ / официальный телеграм-канал
