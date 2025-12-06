Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Стерлитамаке задержали пару с наркотиками

В Стерлитамаке задержали пару с наркотиками

21:47, 06 дек 2025

В Стерлитамаке правоохранители задержали двоих граждан с запрещенными веществами, сообщает местное управление МВД.

У женщины 29 лет и ее 31-летнего знакомого обнаружили свёрток с порошком весом примерно 100 граммов. Экспертиза подтвердила наркотическую природу изъятого вещества.

Оба подозреваемых дали признательные показания. Следствие возбудило в отношении задержанных уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет

Читайте также:

В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ / официальный телеграм-канал
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали девушку с наркотиками — она покупала их через интернет
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Человек и закон в Башкирии
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками
В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона
Происшествия в Башкирии
В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен