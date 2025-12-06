В Уфе на улице Гвардейской «Нексия» столкнулась с грузовиком
22:02, 06 дек 2025
4 декабря в 17:00 на улице Гвардейской произошла авария. 52-летний водитель «Дэу-Нексии» потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Исудзу», сообщает столичная ГАИ.
Водитель легковой машины ехал от улицы Сельской в сторону Татышлинской. Несмотря на лобовое столкновение, оба водителя живы и не получили травм, однако автомобили сильно разбиты.
Инспекторы выясняют причины, по которым водитель не справился с управлением.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
