В Уфе на улице Гвардейской «Нексия» столкнулась с грузовиком

22:02, 06 дек 2025

4 декабря в 17:00 на улице Гвардейской произошла авария. 52-летний водитель «Дэу-Нексии» потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Исудзу», сообщает столичная ГАИ.

Водитель легковой машины ехал от улицы Сельской в сторону Татышлинской. Несмотря на лобовое столкновение, оба водителя живы и не получили травм, однако автомобили сильно разбиты.

Инспекторы выясняют причины, по которым водитель не справился с управлением.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ