В заказнике «Бирский» браконьеры убили лося: им грозит штраф 400 тысяч

В заказнике «Бирский» браконьеры убили лося: им грозит штраф 400 тысяч

20:32, 07 дек 2025

20:32, 07 дек 2025

В башкирском природном заказнике «Бирский» инспектор нашел убитого самца лося во время обхода. Охота на этой территории полностью запрещена. Исключение — только научные цели или регулирование численности, но для этого нужны специальные документы.

За незаконное убийство лося браконьеры обязаны возместить ущерб природе. Представитель Минэкологии Ренара Газина уточнила, что сумма иска составит до 400 тысяч рублей. Деньги взыщут через суд.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства и ищет виновных.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Ренара Газина / минэкологии Башкирии
Теги: браконьер
