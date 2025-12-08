В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина
11:59, 08 дек 2025
Трагедия случилась поздно вечером 7 декабря в деревне Старомещерово. Загорелся деревянный сарай площадью 12 кв. м.
На пожар выехали сотрудники МЧС и добровольцы из Новояушевского сельсовета. Когда огонь потушили, внутри постройки нашли тело 26-летнего мужчины.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, он выясняет обстоятельства гибели и причину возгорания.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
