В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

11:59, 08 дек 2025

Трагедия случилась поздно вечером 7 декабря в деревне Старомещерово. Загорелся деревянный сарай площадью 12 кв. м.

На пожар выехали сотрудники МЧС и добровольцы из Новояушевского сельсовета. Когда огонь потушили, внутри постройки нашли тело 26-летнего мужчины.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, он выясняет обстоятельства гибели и причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ