Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Женщина погибла в ДТП с экскаватором на трассе М-5 в Башкирии

Женщина погибла в ДТП с экскаватором на трассе М-5 в Башкирии

22:17, 08 дек 2025

8 декабря на 1492-м километре трассы М-5 «Урал» в Иглинском районе столкнулись легковой автомобиль и спецтехника.В аварии погибла 37-летняя женщина, которая была за рулем «Киа-Спектра».

Ее пассажир, 41-летний мужчина, выжил, сейчас он в больнице.

По данным ГИБДД, автомобиль врезался в экскаватор, водитель которого занимался дорожными работами. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе на улице Гвардейской «Нексия» столкнулась с грузовиком

Читайте также:

В Уфе на улице Гвардейской «Нексия» столкнулась с грузовиком
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе дтп в иглинском районе
Читайте также

В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав
В Башкирии на трассе Сибай-Акъяр в ДТП погибла 80-летняя пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе Сибай-Акъяр в ДТП погибла 80-летняя пассажирка
Пенсионерка погибла при опрокидывании внедорожника в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пенсионерка погибла при опрокидывании внедорожника в Башкирии
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен