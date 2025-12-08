Женщина погибла в ДТП с экскаватором на трассе М-5 в Башкирии
22:17, 08 дек 2025
8 декабря на 1492-м километре трассы М-5 «Урал» в Иглинском районе столкнулись легковой автомобиль и спецтехника.В аварии погибла 37-летняя женщина, которая была за рулем «Киа-Спектра».
Ее пассажир, 41-летний мужчина, выжил, сейчас он в больнице.
По данным ГИБДД, автомобиль врезался в экскаватор, водитель которого занимался дорожными работами. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе на улице Гвардейской «Нексия» столкнулась с грузовиком
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе Сибай-Акъяр в ДТП погибла 80-летняя пассажирка
Происшествия в Башкирии
Пенсионерка погибла при опрокидывании внедорожника в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа