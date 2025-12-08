Женщина погибла в ДТП с экскаватором на трассе М-5 в Башкирии

22:17, 08 дек 2025

8 декабря на 1492-м километре трассы М-5 «Урал» в Иглинском районе столкнулись легковой автомобиль и спецтехника.В аварии погибла 37-летняя женщина, которая была за рулем «Киа-Спектра».

Ее пассажир, 41-летний мужчина, выжил, сейчас он в больнице.

По данным ГИБДД, автомобиль врезался в экскаватор, водитель которого занимался дорожными работами. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ