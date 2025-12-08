Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе мужчина попал в реанимацию после ссоры с приятелем

22:33, 08 дек 2025

60-летний уфимец находится в реанимации с тяжёлыми травмами головы после драки в квартире на улице Дружбы народов. В нападении подозревается его 58-летний друг, хозяин квартиры.

По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Хозяин квартиры избил гостя руками и ногами, после чего несколько раз ударил его кухонным ножом. Пострадавший потерял сознание.

Шум в квартире услышали соседи — они и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в городскую больницу № 21, сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа драка
