В Башкирии осудили водителя, насмерть сбившего школьницу

22:40, 08 дек 2025

Суд Альшеевского района вынес приговор мужчине, который сбил девочку-подростка на велосипеде. Виновник получил 7 лет и 1 месяц колонии-поселения.

Авария произошла в августе в селе Аксеново на Вокзальной улице. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2114. Он сел за руль пьяным, хотя ранее уже был лишен водительских прав. Водитель наехал на школьницу, которая двигалась на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм девочка погибла на месте.

Подсудимый полностью признал вину. Помимо тюремного срока, суд назначил дополнительные меры наказания:

Запрет на вождение: мужчине нельзя управлять транспортом в течение трех лет.

Денежная компенсация: он обязан выплатить матери погибшей 1,5 млн рублей за моральный вред.

Конфискация: автомобиль виновника изъяли в пользу государства.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия в Альшеевском районе дтп в Альшеевском районе суд
