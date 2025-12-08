В Башкирии под колесами поездов погибли двое подростков
22:45, 08 дек 2025
С начала 2025 года на железной дороге в Башкирии пострадали 20 человек. Двое из них — несовершеннолетние, они погибли.
По данным Куйбышевской железной дороги, главная причина трагедий — спешка. Люди пытаются перебежать пути прямо перед идущим поездом. Пешеходам кажется, что они успеют, но верно оценить скорость состава сложно, а остановить многотонную машину мгновенно машинист не сможет.
По сравнению с прошлым годом происшествий стало меньше:
- Смертельных случаев — на 18%.
- Травм — на 5%.
Несмотря на снижение цифр, люди продолжают гибнуть из-за нарушения простых правил.
Напомните детям и подросткам, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходите пути только по переходам и никогда не пытайтесь проскочить перед поездом. Сэкономленная минута не стоит жизни.
