В Башкирии под колесами поездов погибли двое подростков

22:45, 08 дек 2025

С начала 2025 года на железной дороге в Башкирии пострадали 20 человек. Двое из них — несовершеннолетние, они погибли.

По данным Куйбышевской железной дороги, главная причина трагедий — спешка. Люди пытаются перебежать пути прямо перед идущим поездом. Пешеходам кажется, что они успеют, но верно оценить скорость состава сложно, а остановить многотонную машину мгновенно машинист не сможет.

По сравнению с прошлым годом происшествий стало меньше:

  • Смертельных случаев — на 18%.
  • Травм — на 5%.

Несмотря на снижение цифр, люди продолжают гибнуть из-за нарушения простых правил.

Напомните детям и подросткам, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходите пути только по переходам и никогда не пытайтесь проскочить перед поездом. Сэкономленная минута не стоит жизни.

