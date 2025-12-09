Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе школьник едва не замерз на остановке из-за отказа водителей принять проездной

В Уфе школьник едва не замерз на остановке из-за отказа водителей принять проездной

21:47, 09 дек 2025

8 декабря в Уфе школьник простоял на морозе 1,5 часа, потому что водители не пускали его в автобус. Ребенок предъявлял проездной билет, но его не приняли, сообщила свидетельница происшествия.

Мальчик ждал на остановке «Степана Злобина» при −12°C. Он был одет по-осеннему. Водители маршрутов № 224 и № 220 отказались везти школьника. Ситуацию решил водитель Хасан с маршрута № 270 — посадил ребенка и довез.

В управлении транспорта Уфы напомнили: по закону перевозчики обязаны принимать оплату через кассовую технику. Во всех муниципальных автобусах стоят терминалы для безналичной оплаты.

Что делать, если водитель отказывается принять оплату

Зафиксируйте номер маршрута, марку автобуса, госномер, дату и время. Позвоните на горячую линию МКУ «Уфагортранс»: 8-800-600-51-84.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе водитель маршрутки не выпустил школьника из-за неоплаченного проезда

Читайте также:

В Уфе водитель маршрутки не выпустил школьника из-за неоплаченного проезда
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе водитель маршрутки не выпустил школьника из-за неоплаченного проезда
Общество в Башкирии
В Уфе водитель маршрутки не выпустил школьника из-за неоплаченного проезда
В Башкирии водителя оштрафовали за то, что он высадил 11-летнего пассажира из автобуса
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии водителя оштрафовали за то, что он высадил 11-летнего пассажира из автобуса
В Уфе "Лада" протаранила автобус и сбила школьника на остановке
Происшествия в Башкирии
В Уфе "Лада" протаранила автобус и сбила школьника на остановке
В Уфе водитель маршрутки не выпустил пассажира из салона
Общество в Башкирии
В Уфе водитель маршрутки не выпустил пассажира из салона


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен