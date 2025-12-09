В Уфе школьник едва не замерз на остановке из-за отказа водителей принять проездной

21:47, 09 дек 2025

8 декабря в Уфе школьник простоял на морозе 1,5 часа, потому что водители не пускали его в автобус. Ребенок предъявлял проездной билет, но его не приняли, сообщила свидетельница происшествия.

Мальчик ждал на остановке «Степана Злобина» при −12°C. Он был одет по-осеннему. Водители маршрутов № 224 и № 220 отказались везти школьника. Ситуацию решил водитель Хасан с маршрута № 270 — посадил ребенка и довез.

В управлении транспорта Уфы напомнили: по закону перевозчики обязаны принимать оплату через кассовую технику. Во всех муниципальных автобусах стоят терминалы для безналичной оплаты.

Что делать, если водитель отказывается принять оплату

Зафиксируйте номер маршрута, марку автобуса, госномер, дату и время. Позвоните на горячую линию МКУ «Уфагортранс»: 8-800-600-51-84.

