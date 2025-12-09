Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе новые знакомые ударили мужчину бутылкой по голове и ограбили

22:09, 09 дек 2025

В ночь на 8 декабря 36-летний житель Уфы пострадал после застолья со случайными знакомыми. Встреча закончилась травмой головы и потерей денег, сообщили в МВД по республике

Уфимец познакомился с мужчиной и женщиной и решил распить с ними спиртное. В процессе общения новые приятели напали на него, ударили бутылкой по голове и отняли 5 тысяч рублей. Пострадавший сразу обратился в полицию.

Полицейские нашли нападавших по горячим следам недалеко от места драки. Ими оказались ранее судимый 35-летний житель микрорайона Инорс и гражданка другого государства. У женщины не имелось регистрации по месту жительства.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Отягчающие обстоятельства — сговор группы лиц и использование предмета (бутылки) как оружия.

Мужчину заключили под стражу. В отношении женщины, помимо уголовного преследования, полиция проводит проверку соблюдения миграционного законодательства.

Налетчик в маске ограбил дом бизнесвумен под Уфой

Налетчик в маске ограбил дом бизнесвумен под Уфой
