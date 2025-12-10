Эвакуатор протаранил место аварии на трассе под Уфой: двое в больнице

22:34, 10 дек 2025

Днем 9 декабря на Затонском шоссе под Уфой произошла серия столкновений. Водитель эвакуатора «Газон Некст» ехал по северному обходу в сторону города. После Михайловского поворота он не заметил знак аварийной остановки и врезался в «Ладу Ларгус».

«Лада» стояла на дороге из-за предыдущего ДТП с «Рено Меган». От удара эвакуатора отечественную машину отбросило на припаркованную рядом «Тойоту Камри».

В результате аварии пострадали два человека: водитель эвакуатора и пассажир «Лады». Обоих увезли в больницу. Сейчас автоинспекторы выясняют детали происшествия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ Уфы / телеграм