Эвакуатор протаранил место аварии на трассе под Уфой: двое в больнице
22:34, 10 дек 2025
Днем 9 декабря на Затонском шоссе под Уфой произошла серия столкновений. Водитель эвакуатора «Газон Некст» ехал по северному обходу в сторону города. После Михайловского поворота он не заметил знак аварийной остановки и врезался в «Ладу Ларгус».
«Лада» стояла на дороге из-за предыдущего ДТП с «Рено Меган». От удара эвакуатора отечественную машину отбросило на припаркованную рядом «Тойоту Камри».
В результате аварии пострадали два человека: водитель эвакуатора и пассажир «Лады». Обоих увезли в больницу. Сейчас автоинспекторы выясняют детали происшествия.
