В Башкирии при тушении пожара в сарае обнаружили тело мужчины

22:38, 10 дек 2025

Вечером 9 декабря в деревне Золотоношка Стерлитамакского района сгорел кирпичный сарай. Спасатели потушили огонь, но внутри обнаружили тело.

Пожар случился на улице Центральной. Огонь охватил хозяйственную постройку. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

При осмотре сгоревшего сарая пожарные нашли погибшего мужчину. Личность устанавливается, предположительно ему было 58 лет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты выясняют причину пожара и оценивают ущерб.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ