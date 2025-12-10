Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии при тушении пожара в сарае обнаружили тело мужчины

В Башкирии при тушении пожара в сарае обнаружили тело мужчины

22:38, 10 дек 2025

Вечером 9 декабря в деревне Золотоношка Стерлитамакского района сгорел кирпичный сарай. Спасатели потушили огонь, но внутри обнаружили тело.

Пожар случился на улице Центральной. Огонь охватил хозяйственную постройку. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

При осмотре сгоревшего сарая пожарные нашли погибшего мужчину. Личность устанавливается, предположительно ему было 58 лет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты выясняют причину пожара и оценивают ущерб.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

Читайте также:

В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе пожар в Стерлитамакском районе
Читайте также

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 92-летняя пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 92-летняя пенсионерка
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись
В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в частном доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в частном доме
В Башкирии при пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре погиб мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен