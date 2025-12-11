Многодетная семья из Башкирии потеряла отца и 4-летнего сына в ДТП: дети не были пристёгнуты

21:53, 11 дек 2025

Трагедия произошла вечером 7 декабря на 136-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк в Белорецком районе Башкирии. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 с многодетной семьёй из семи человек столкнулся с грузовиком. На месте погиб 45-летний водитель Искандер Д., а на следующий день в реанимации скончался его 4-летний сын. Подробности аварии стали известны изданию «КП-Уфа».

Роковая поездка за продуктами

В тот вечер семья из деревни Усмангули собралась в соседний Инзер — до него меньше семи километров, часть пути проходит по оживлённой трассе. Искандер и его жена Диля взяли с собой всех пятерых детей: самому младшему несколько месяцев, старшему — десять лет. Оставить малышей было не с кем.

Закупившись продуктами, семья отправилась домой. На обратном пути водитель не справился с управлением на скорости, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Удар оказался настолько сильным, что легковушку буквально смяло.

Очевидец: никто в машине не был пристёгнут

Первой на месте аварии оказалась местная жительница Элиза И., которая ехала следом за злополучным ВАЗом. Девушка остановилась и бросилась помогать пострадавшим. По её словам, картина была ужасающей: от удара детей разбросало, самого водителя выбросило из салона, а младенца девушка обнаружила в придорожных кустах — ребёнок, к счастью, остался жив.

Элиза сразу обратила внимание на важную деталь: в искорёженном автомобиле никто из пассажиров не был пристёгнут ремнями безопасности.

Девушка пыталась оказать первую помощь четырёхлетнему мальчику, который находился без сознания. Она держала его до приезда медиков, стараясь не дать ему захлебнуться кровью. Мать в этот момент металась между детьми, не зная, к кому из них бежать первым.

Скорая помощь доставила пострадавших в Белорецкую центральную районную больницу. Однако спасти мальчика врачам не удалось: 8 декабря он скончался в реанимации, так и не приходя в сознание.

Мать остаётся с детьми в больнице

Диля получила не самые тяжёлые физические травмы, но потеря мужа и сына стала для неё страшным ударом. Сейчас многодетная мать находится в травматологическом отделении вместе с выжившими детьми. Она старается держаться ради них, хотя даётся ей это с огромным трудом.

В разговоре с журналистами женщина едва смогла произнести только одну фразу о своём состоянии: «Хорошо уже не будет».

