В ГАИ по Башкирии объяснили, зачем перекрывают трассы во время снегопадов

22:11, 11 дек 2025

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о практике закрытия оживленных дорог в непогоду, которую применяют в регионе уже три года.

По словам руководителя Госавтоинспекции, временное перекрытие трасс во время сильных снегопадов необходимо прежде всего для оперативной работы снегоуборочной техники. Решение о закрытии дорог ведомство принимает самостоятельно, но согласовывает его с организациями, отвечающими за содержание трасс.

Севастьянов пояснил логику таких мер на конкретном примере. Если на заснеженном участке происходит авария, движение полностью блокируется. В этом случае даже спецтехника не может добраться до места, чтобы расчистить дорогу. При превентивном закрытии участка коммунальщики быстро устраняют снежные заносы, после чего движение возобновляется.

Еще один важный аргумент — безопасность участников дорожного движения. При серьезном ДТП в условиях заблокированной трассы ни скорая помощь, ни спасатели МЧС не смогут добраться до пострадавших.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
