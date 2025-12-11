В Стерлитамаке задержали женщину с запрещенными веществами
22:15, 11 дек 2025
В Башкирии возбуждено уголовное дело против 40-летней жительницы Стерлитамака. Об этом сообщает МВД республики.
Женщину задержали по подозрению в сбыте запрещённых веществ. При себе у неё нашли 2 пакетика с порошком. Во время обыска квартиры полицейские обнаружили ещё один свёрток. Общая масса изъятого — около трёх граммов. Экспертиза подтвердила: это синтетический наркотик.
Подозреваемую взяли под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ.
Автор: Семен Подгорный
