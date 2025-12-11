В Стерлитамаке задержали женщину с запрещенными веществами

22:15, 11 дек 2025

В Башкирии возбуждено уголовное дело против 40-летней жительницы Стерлитамака. Об этом сообщает МВД республики.

Женщину задержали по подозрению в сбыте запрещённых веществ. При себе у неё нашли 2 пакетика с порошком. Во время обыска квартиры полицейские обнаружили ещё один свёрток. Общая масса изъятого — около трёх граммов. Экспертиза подтвердила: это синтетический наркотик.

Подозреваемую взяли под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Стерлитамаке задержали пару с наркотиками

Автор: Семен Подгорный