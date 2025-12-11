Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамаке задержали женщину с запрещенными веществами

22:15, 11 дек 2025

В Башкирии возбуждено уголовное дело против 40-летней жительницы Стерлитамака. Об этом сообщает МВД республики.

Женщину задержали по подозрению в сбыте запрещённых веществ. При себе у неё нашли 2 пакетика с порошком. Во время обыска квартиры полицейские обнаружили ещё один свёрток. Общая масса изъятого — около трёх граммов. Экспертиза подтвердила: это синтетический наркотик.

Подозреваемую взяли под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ.

Автор: Семен Подгорный
