В Башкирии при пожарах погибли двое мужчин: ранее они уже устраивали поджоги

22:05, 12 дек 2025

С 5 по 11 декабря в республике произошло 104 пожара. По данным МЧС, погибли два человека. В обоих случаях сценарий был схожим: мужчины нигде не работали, злоупотребляли алкоголем и ранее уже создавали опасные ситуации с огнем.

Случай в Мечетлинском районе

7 декабря в деревне Старомещерово загорелся дощатый сарай. В огне погиб молодой мужчина. Родственники видели, как он забежал внутрь постройки, но вывести его не удалось.

Ранее в этот же день тот же мужчина чуть не устроил пожар в жилом доме: он уснул с непотушенной сигаретой. Тогда близкие успели потушить загоревшуюся на нем верхнюю одежду.

Случай в Стерлитамакском районе

9 декабря в деревне Золотоношка загорелся кирпичный гараж. Пожарные обнаружили внутри тело 58-летнего мужчины.

Месяцем ранее у погибшего практически полностью сгорел дом из-за неосторожности с сигаретой. После этого он вынужденно переселился в гараж. По предварительным данным, второй пожар произошел по той же причине.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
