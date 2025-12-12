Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамаке задержали двух наркоторговцев: один из них был в розыске

22:15, 12 дек 2025

В Стерлитамаке полиция задержала двух 20-летних парней с крупной партией синтетических наркотиков. У них изъяли более 200 доз, которые не попали на улицы города.

Полицейские остановили молодых людей для проверки. При личном досмотре у них нашли 23 свертка с порошком: 11 пакетиков у одного и 12 у другого.

Позже оперативники обыскали квартиру, где жили подозреваемые. Там обнаружили тайник, в котором лежало еще около 200 аналогичных свертков. Экспертиза подтвердила, что во всех пакетах находится наркотик метилэфедрон.

Во время проверки личностей выяснилось, что один из задержанных уже находится в федеральном розыске.

Против обоих возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас они находятся под следствием, полиция выясняет каналы поставки.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
