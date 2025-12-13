Полгода борьбы за справедливость: жительница Салавата добивается наказания для парня, столкнувшего её с лестницы в клубе

21:25, 13 дек 2025

В Башкирии 22-летняя Анастасия из Салавата уже шесть месяцев пытается привлечь к ответственности молодого человека, который в ночь на 11 мая столкнул её с семиметровой лестницы в боулинг-клубе «Шаровая Молния». Девушка получила черепно-мозговую травму и перелом руки, а расследование, по её словам, практически не продвигается. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после видеообращения пострадавшей, сообщает «КП-Уфа».

Ночь, которая изменила всё

События той ночи Анастасия помнит в деталях. Изначально она не планировала идти в клуб, но подруга уговорила её провести время в компании друзей. Около часа ночи молодые люди приехали в «Шаровую Молнию» — популярное в городе заведение с боулингом и танцполом. Вечер проходил спокойно: девушки танцевали, парни играли в боулинг.

Ближе к пяти утра компания засобиралась домой. Анастасия с подругой спустились в курилку. У них не оказалось зажигалки, и они обратились к стоявшим рядом молодым людям. Один из них протянул зажигалку, но когда девушка отошла, начал отпускать оскорбительные комментарии в адрес курящих женщин. Анастасия возразила, что он не имеет права так говорить незнакомым людям. В ответ прозвучали новые оскорбления, после чего завязалась словесная перепалка.

По словам пострадавшей, 21-летний молодой человек по имени Дмитрий в какой-то момент произнёс угрозу, которая до сих пор звучит у неё в голове: «Либо ты уходишь, либо я скидываю тебя с лестницы — и мне за это ничего не будет». Подруга Анастасии пыталась разнять конфликтующих и просила о помощи других посетителей, но безуспешно.

Падение и травмы

Дальнейшие события разворачивались стремительно. По словам Анастасии, молодой человек схватил её за шею и потащил в холл, к лестнице высотой около семи метров. Девушка утверждает, что это место не попадает в зону видимости камер наблюдения, о чём прекрасно знают постоянные посетители клуба. Охрана заведения, по её словам, просто отошла в сторону и не предприняла никаких действий.

Затем последовал толчок двумя руками в плечи. Анастасия не удержалась на ногах, скатилась по ступеням и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, вокруг суетились посетители клуба, пытаясь привести её в чувство и прося не закрывать глаза. Кто-то из гостей вызвал скорую помощь. На место также прибыли сотрудники Росгвардии.

Примечательно, что на человека, который столкнул девушку с лестницы, по словам Анастасии, накинули две куртки и вывели из клуба таким образом, чтобы камеры видеонаблюдения не зафиксировали его лицо.

Медики доставили пострадавшую в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. При падении девушка получила глубокое рассечение на лбу, которое пришлось зашивать. Кроме того, она сломала локтевой отросток со смещением. Анастасии уже провели операцию и установили в локоть спицы, из-за чего рука не сгибается и не разгибается полностью. Впереди — повторная операция для удаления металлоконструкций и длительная реабилитация.

Расследование буксует

Анастасия обратилась в полицию сразу после происшествия. Однако, по её словам, расследование практически не продвигается. В правоохранительных органах сообщили, что записи с камер видеонаблюдения не позволяют чётко разглядеть момент физического контакта. Остаётся неясным, было ли это умышленное действие, неосторожность или несчастный случай в ходе конфликта.

Через некоторое время девушке позвонили друзья Дмитрия с предложением урегулировать конфликт мирным путём. За отказ от претензий они предлагали двести тысяч рублей. Также пытались давить на жалость, рассказывая, что у молодого человека недавно родился ребёнок. Анастасия отвергла все предложения.

«Видимо, он не первый раз так кого-то с лестницы скидывает и потом деньгами откупается. Для меня это дело принципа. У меня нет злости и обиды, но я хочу по закону добиться справедливости», — говорит пострадавшая.

Она также упомянула, что узнала о другом инциденте с участием Дмитрия и его компании: три недели назад они якобы избили двух мужчин из соседнего Ишимбая. Анастасия пытается разыскать этих пострадавших.

Жалобы остаются без ответа

За прошедшие полгода свидетели происшествия так и не были должным образом опрошены. Жалобы Анастасии в прокуратуру были отклонены. В июле девушка прошла судебно-медицинскую экспертизу, после чего ей сказали подождать — участковых в городе мало, а работы много. Ожидание растянулось на месяц. Когда она позвонила участковому, тот ответил, что не знает, как продвигается дело.

В итоге Анастасия обратилась к адвокату, который взялся за продвижение расследования. А в надежде привлечь внимание к своей ситуации девушка записала видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, подробно изложив свою версию событий.

«Виновник спокойно гуляет, здоровый и счастливый, а я вынуждена сейчас мучиться с рукой и головной болью. Из-за травмы я не могу работать», — говорит Анастасия.

Реакция властей

Видеообращение возымело действие. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ситуации и принятом решении. Следственное управление СК России по Республике Башкортостан направило в надзорное ведомство ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета.

В пресс-службе МВД подтвердили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Личность подозреваемого установлена, в отношении него будет принято процессуальное решение.

Скандальная репутация заведения

Клуб «Шаровая Молния» в Салавате уже фигурировал в криминальных сводках. 22 марта этого года там произошла трагедия: несовершеннолетние насмерть забили 38-летнего Азата, который пришёл отдохнуть вместе с родственниками. По словам очевидцев, компания подростков до конфликта приставала ко многим посетителям и вела себя агрессивно.

На заведение поступают жалобы регулярно. В клубе и вокруг него неоднократно происходили драки и конфликты. Посетители отмечали, что охрана заведения часто не вмешивается в разборки между гостями или делает это несвоевременно. Жители близлежащих домов жалуются на постоянный шум, нецензурную лексику и антисанитарию вокруг клуба. После гибели Азата в социальных сетях звучали требования закрыть это заведение окончательно.

