Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Полгода борьбы за справедливость: жительница Салавата добивается наказания для парня, столкнувшего её с лестницы в клубе

Полгода борьбы за справедливость: жительница Салавата добивается наказания для парня, столкнувшего её с лестницы в клубе

21:25, 13 дек 2025

В Башкирии 22-летняя Анастасия из Салавата уже шесть месяцев пытается привлечь к ответственности молодого человека, который в ночь на 11 мая столкнул её с семиметровой лестницы в боулинг-клубе «Шаровая Молния». Девушка получила черепно-мозговую травму и перелом руки, а расследование, по её словам, практически не продвигается. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после видеообращения пострадавшей, сообщает «КП-Уфа».

Ночь, которая изменила всё

События той ночи Анастасия помнит в деталях. Изначально она не планировала идти в клуб, но подруга уговорила её провести время в компании друзей. Около часа ночи молодые люди приехали в «Шаровую Молнию» — популярное в городе заведение с боулингом и танцполом. Вечер проходил спокойно: девушки танцевали, парни играли в боулинг.

Ближе к пяти утра компания засобиралась домой. Анастасия с подругой спустились в курилку. У них не оказалось зажигалки, и они обратились к стоявшим рядом молодым людям. Один из них протянул зажигалку, но когда девушка отошла, начал отпускать оскорбительные комментарии в адрес курящих женщин. Анастасия возразила, что он не имеет права так говорить незнакомым людям. В ответ прозвучали новые оскорбления, после чего завязалась словесная перепалка.

По словам пострадавшей, 21-летний молодой человек по имени Дмитрий в какой-то момент произнёс угрозу, которая до сих пор звучит у неё в голове: «Либо ты уходишь, либо я скидываю тебя с лестницы — и мне за это ничего не будет». Подруга Анастасии пыталась разнять конфликтующих и просила о помощи других посетителей, но безуспешно.

Падение и травмы

Дальнейшие события разворачивались стремительно. По словам Анастасии, молодой человек схватил её за шею и потащил в холл, к лестнице высотой около семи метров. Девушка утверждает, что это место не попадает в зону видимости камер наблюдения, о чём прекрасно знают постоянные посетители клуба. Охрана заведения, по её словам, просто отошла в сторону и не предприняла никаких действий.

Затем последовал толчок двумя руками в плечи. Анастасия не удержалась на ногах, скатилась по ступеням и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, вокруг суетились посетители клуба, пытаясь привести её в чувство и прося не закрывать глаза. Кто-то из гостей вызвал скорую помощь. На место также прибыли сотрудники Росгвардии.

Примечательно, что на человека, который столкнул девушку с лестницы, по словам Анастасии, накинули две куртки и вывели из клуба таким образом, чтобы камеры видеонаблюдения не зафиксировали его лицо.

Медики доставили пострадавшую в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. При падении девушка получила глубокое рассечение на лбу, которое пришлось зашивать. Кроме того, она сломала локтевой отросток со смещением. Анастасии уже провели операцию и установили в локоть спицы, из-за чего рука не сгибается и не разгибается полностью. Впереди — повторная операция для удаления металлоконструкций и длительная реабилитация.

Расследование буксует

Анастасия обратилась в полицию сразу после происшествия. Однако, по её словам, расследование практически не продвигается. В правоохранительных органах сообщили, что записи с камер видеонаблюдения не позволяют чётко разглядеть момент физического контакта. Остаётся неясным, было ли это умышленное действие, неосторожность или несчастный случай в ходе конфликта.

Через некоторое время девушке позвонили друзья Дмитрия с предложением урегулировать конфликт мирным путём. За отказ от претензий они предлагали двести тысяч рублей. Также пытались давить на жалость, рассказывая, что у молодого человека недавно родился ребёнок. Анастасия отвергла все предложения.

«Видимо, он не первый раз так кого-то с лестницы скидывает и потом деньгами откупается. Для меня это дело принципа. У меня нет злости и обиды, но я хочу по закону добиться справедливости», — говорит пострадавшая.

Она также упомянула, что узнала о другом инциденте с участием Дмитрия и его компании: три недели назад они якобы избили двух мужчин из соседнего Ишимбая. Анастасия пытается разыскать этих пострадавших.

Жалобы остаются без ответа

За прошедшие полгода свидетели происшествия так и не были должным образом опрошены. Жалобы Анастасии в прокуратуру были отклонены. В июле девушка прошла судебно-медицинскую экспертизу, после чего ей сказали подождать — участковых в городе мало, а работы много. Ожидание растянулось на месяц. Когда она позвонила участковому, тот ответил, что не знает, как продвигается дело.

В итоге Анастасия обратилась к адвокату, который взялся за продвижение расследования. А в надежде привлечь внимание к своей ситуации девушка записала видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, подробно изложив свою версию событий.

«Виновник спокойно гуляет, здоровый и счастливый, а я вынуждена сейчас мучиться с рукой и головной болью. Из-за травмы я не могу работать», — говорит Анастасия.

Реакция властей

Видеообращение возымело действие. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ситуации и принятом решении. Следственное управление СК России по Республике Башкортостан направило в надзорное ведомство ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета.

В пресс-службе МВД подтвердили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Личность подозреваемого установлена, в отношении него будет принято процессуальное решение.

Скандальная репутация заведения

Клуб «Шаровая Молния» в Салавате уже фигурировал в криминальных сводках. 22 марта этого года там произошла трагедия: несовершеннолетние насмерть забили 38-летнего Азата, который пришёл отдохнуть вместе с родственниками. По словам очевидцев, компания подростков до конфликта приставала ко многим посетителям и вела себя агрессивно.

На заведение поступают жалобы регулярно. В клубе и вокруг него неоднократно происходили драки и конфликты. Посетители отмечали, что охрана заведения часто не вмешивается в разборки между гостями или делает это несвоевременно. Жители близлежащих домов жалуются на постоянный шум, нецензурную лексику и антисанитарию вокруг клуба. После гибели Азата в социальных сетях звучали требования закрыть это заведение окончательно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе

Читайте также:

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават происшествия в Салавате
Читайте также

В Башкирии состоятся похороны туристки, которая в муках умерла на отдыхе с дочерью и мамой в Египте
Происшествия в Башкирии
В Башкирии состоятся похороны туристки, которая в муках умерла на отдыхе с дочерью и мамой в Египте
В Башкирии подросток получил пулю в голову
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии подросток получил пулю в голову
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен