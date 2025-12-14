Уфимка заплатила 900 тысяч за ринопластику у звёздного хирурга и получила изуродованный нос

21:47, 14 дек 2025

Уфимка Ирина готовит иск против московского пластического хирурга Сеймура Алиева. В 2022 году она сделала у него операцию по исправлению формы носа, но вместо эстетического результата получила рубцы и впадины, сообщает тг-канал «Честный репортаж».

Ирина хотела сделать нос короче и ровнее. Она выбрала Сеймура Алиева, так как видела положительные отзывы в соцсетях и знала, что у него оперировались известные люди: Айза, Рита Дакота и блогеры.

Операция стоила 900 тысяч рублей. Оплату Ирина внесла наличными, но договор с ней не заключили и чек не выдали.

Проблемы начались сразу. На следующий день нос выглядел кривым. Врачи объяснили это отёком. Через неделю после снятия гипса вместе с коркой сошла кожа, образовалась рана. Позже из кожи начали торчать нити. Хирург не стал удалять их сам, а посоветовал обратиться к любому специалисту поблизости.

После снятия швов на носу остались глубокие впадины и рубцы. Ирина за свой счет сделала шлифовку, но это не помогло.

Сначала врач и администрация игнорировали жалобы пациентки. Они вышли на связь только после того, как юрист Ирины направил официальную претензию. Клиника предложила пройти обследование, но Ирина отказалась, так как больше не доверяет этим врачам.

Как обезопасить себя при пластической операции

История Ирины показывает, на что важно обращать внимание при выборе клиники, даже если хирург «звездный»:

Всегда требуйте договор и чек . Без этих документов доказать факт оплаты и оказания услуги в суде будет сложно.

. Без этих документов доказать факт оплаты и оказания услуги в суде будет сложно. Не верьте только соцсетям . Фотографии «до/после» могут быть отретушированы. Ищите реальных пациентов и независимые отзывы.

. Фотографии «до/после» могут быть отретушированы. Ищите реальных пациентов и независимые отзывы. Фиксируйте осложнения. Если что-то пошло не так, получайте письменные заключения от других врачей. Это станет доказательной базой для суда.

Сейчас пострадавшая готовит документы для судебного разбирательства.

