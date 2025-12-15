Дети отравились хлором в бассейне Башкирии — четверо в больнице

14:45, 15 дек 2025

12 декабря в бассейне спортшколы Янаула произошел выброс паров хлора. Пострадали дети 8–9 лет, которые занимались плаванием. Четверых госпитализировали, их состояние стабильное, сообщили в республиканской прокуратуре.

Ведомство начало проверку. Следователи выяснят, соблюдала ли спортшкола санитарные нормы и технику безопасности при работе с хлором.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Прокуратура РБ. / Telegram.