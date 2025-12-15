Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Дети отравились хлором в бассейне Башкирии — четверо в больнице

Дети отравились хлором в бассейне Башкирии — четверо в больнице

14:45, 15 дек 2025

12 декабря в бассейне спортшколы Янаула произошел выброс паров хлора. Пострадали дети 8–9 лет, которые занимались плаванием. Четверых госпитализировали, их состояние стабильное, сообщили в республиканской прокуратуре.

Ведомство начало проверку. Следователи выяснят, соблюдала ли спортшкола санитарные нормы и технику безопасности при работе с хлором.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления

Читайте также:

В Башкирии 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления
Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура РБ. / Telegram.
Теги: Янаульский район происшествия в янаульском районе отравление
Читайте также

В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
Происшествия в Башкирии
В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
В Уфе выясняют обстоятельства отравления людей парами хлора в бассейне
Происшествия в Башкирии
В Уфе выясняют обстоятельства отравления людей парами хлора в бассейне
В Башкирии двухлетний ребенок во время игры утонул в бассейне
Происшествия в Башкирии
В Башкирии двухлетний ребенок во время игры утонул в бассейне
В Уфе мужчины жестоко избили подростков из-за детской ссоры
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчины жестоко избили подростков из-за детской ссоры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен