Дети отравились хлором в бассейне Башкирии — четверо в больнице
14:45, 15 дек 2025
12 декабря в бассейне спортшколы Янаула произошел выброс паров хлора. Пострадали дети 8–9 лет, которые занимались плаванием. Четверых госпитализировали, их состояние стабильное, сообщили в республиканской прокуратуре.
Ведомство начало проверку. Следователи выяснят, соблюдала ли спортшкола санитарные нормы и технику безопасности при работе с хлором.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура РБ. / Telegram.
