В Башкирии завели уголовное дело после ДТП с вахтовиками

21:19, 16 дек 2025

16 декабря в Краснокамском районе Башкирии перевернулся микроавтобус с вахтовыми работниками. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Авария произошла днем возле деревни Воробьево, перед железнодорожным переездом. Водитель ехал по маршруту Туймазы — село Галаново (Удмуртия), не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

В салоне находились 16 человек. Двоих пострадавших увезли в больницу. Остальные 14 пассажиров не пострадали: за ними приехал другой автобус, и они продолжили путь.

Сейчас следователи выясняют, соблюдал ли перевозчик требования безопасности.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия в краснокамском районе дтп в краснокамском районе
