В Башкирии при обрушении потолка погиб мужчина

21:29, 16 дек 2025

Во вторник, 16 декабря, в деревне Сарсаз Кармаскалинского района обрушилось перекрытие в частном жилом доме.

На место выехали сотрудники МЧС. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины.

В работе участвовали экстренные службы: 9 человек и 3 единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают причины, по которым рухнул потолок.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ