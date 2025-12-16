Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии при обрушении потолка погиб мужчина

В Башкирии при обрушении потолка погиб мужчина

21:29, 16 дек 2025

Во вторник, 16 декабря, в деревне Сарсаз Кармаскалинского района обрушилось перекрытие в частном жилом доме.

На место выехали сотрудники МЧС. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины.

В работе участвовали экстренные службы: 9 человек и 3 единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают причины, по которым рухнул потолок.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Стерлитамаке машинист получил условный срок за гибель напарника

Читайте также:

В Стерлитамаке машинист получил условный срок за гибель напарника
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе несчастный случай
Читайте также

В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, женщина получила ожоги
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, женщина получила ожоги
В Башкирии загорелся деревянный дом, погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелся деревянный дом, погиб мужчина
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен