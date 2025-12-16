В Башкирии при обрушении потолка погиб мужчина
21:29, 16 дек 2025
Во вторник, 16 декабря, в деревне Сарсаз Кармаскалинского района обрушилось перекрытие в частном жилом доме.
На место выехали сотрудники МЧС. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины.
В работе участвовали экстренные службы: 9 человек и 3 единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают причины, по которым рухнул потолок.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
