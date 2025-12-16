Все новости Уфы и Башкортостана
Журналист погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Башкирии — сына спас ремень безопасности

21:36, 16 дек 2025

12 декабря на трассе Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария. Погибший — 54-летний журналист и историк Ильшат Имангулов. Вместе с ним в машине находился его восьмилетний сын. Об обстоятельствах трагедии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Что случилось на дороге

Вечером того дня отец с сыном передвигались на автомобиле Toyota. На 44-м километре автодороги их легковушка въехала во встречный грузовик марки MAN. От силы лобового удара переднюю часть Toyota смяло до неузнаваемости — машина превратилась в скрученный металл. Двигатель вместе с капотом оказались полностью уничтожены.

Ильшат Имангулов погиб на месте происшествия еще до того, как приехала бригада медиков. Восьмилетнего мальчика и 53-летнего водителя грузовика с различными травмами увезли в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, ребенок остался жив только благодаря тому, что во время поездки был пристегнут.

Куда ехала семья

Супруга погибшего Флорида Имангулова рассказала, что в тот вечер отец с сыном направлялись в деревню Купербаш Краснокамского района. Эти поездки стали для них традицией — каждые выходные они отправлялись туда, поскольку это была родная деревня Ильшата, к которой он питал особую привязанность.

Мальчику удалось избежать серьезных травм. Близкие называют это настоящим чудом. Ребенка поместили в больницу, однако семье пришлось выписаться досрочно — впереди предстояло прощание с отцом.

Прощание с журналистом

Похороны состоялись 14 декабря в воскресенье в родной деревне погибшего. На церемонию прощания собрались сотни человек. Как отметила вдова, многие знали Ильшата как честного и открытого человека.

Кем был Ильшат Имангулов

Родившийся в 1971 году в Уфе, Ильшат получил образование в Башкирском государственном аграрном университете по специальности зооинженер-пчеловод. После выпуска трудился в Уфимском научном центре РАН, где изучал популяционную генетику медоносных пчел.

Во второй половине 2000-х он начал заниматься журналистикой. На протяжении многих лет работал корреспондентом в различных региональных изданиях. Его материалы публиковались в «Парламентской газете», издании «Труд», информационном агентстве «Татар-информ». Параллельно с журналистской деятельностью продолжал научные исследования — писал статьи о пчеловодстве для специализированных сборников.

С начала 2010-х Ильшат Имангулов переключился на историческую тематику. Он исследовал историю родного края, занимался геральдикой и публиковался в литературных журналах. В 2024 году вышел его научно-фантастический роман под названием «Презентация времен».

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ/соцсети
