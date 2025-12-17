Все новости Уфы и Башкортостана
Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября

21:40, 17 дек 2025

С начала ноября на водоемах Башкирии утонули пять человек. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Главная причина трагедий — выход на неокрепший лед. В группе риска находятся две категории: дети, которые гуляют у воды без присмотра, и рыбаки, выходящие на зимнюю ловлю слишком рано. Один из погибших как раз занимался подледной рыбалкой.

Как убедиться в безопасности

  • Выходить на лед можно, только если он достаточно прочный. Спасатели приводят конкретные цифры:
  • Для одного человека безопасная толщина — минимум 10 см.
  • Для снегохода — от 15 до 20 см.

Лед в этом году встает поздно, поэтому профилактическая операция «Тонкий лед» продлится до 31 декабря.

Что делать

Если вы рыбак — проверяйте толщину льда пешней, а не ногой, и не рискуйте жизнью ради улова. Если вы родитель — объясните детям, почему нельзя играть на замерзшей реке, и следите за тем, где они гуляют.

Автор: Семен Подгорный
