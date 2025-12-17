Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе бывшие полицейские спасли женщину от мошенников

В Уфе бывшие полицейские спасли женщину от мошенников

21:44, 17 дек 2025

Трое ветеранов МВД, работающих в службе безопасности ломбарда, предотвратили кражу 800 тысяч рублей у жительницы Уфы. Женщина планировала продать машину и перевести деньги аферистам, но охранники вовремя заметили неладное и убедили её пойти в полицию.

44-летней уфимке звонили два дня подряд. Звонившие представлялись сотрудниками техподдержки мессенджера, «Госуслуг», Росфинмониторинга, ФСБ и Следственного комитета.

Женщину убедили, что от её имени кто-то финансирует иностранные государства. Чтобы это остановить, ей приказали срочно продать автомобиль, а вырученные деньги перевести на «безопасный счет». Поверив угрозам, она приехала в ломбард, чтобы заложить машину за 800 тысяч рублей.

В ломбарде работали бывшие сотрудники полиции: Ильнур Юсупов, Денис Никифоров и Ирек Байтурин. Они заметили, что клиентка сильно нервничает, и расспросили её.

Охранники поняли, что женщину обрабатывают по стандартной мошеннической схеме. Они объяснили ей суть обмана, уговорили отказаться от сделки и отвезли в отделение полиции писать заявление. Благодаря их вмешательству женщина сохранила машину и деньги.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
