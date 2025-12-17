В Уфе на пожаре погибла 71-летняя женщина

22:27, 17 дек 2025

Ночью в уфимском микрорайоне Тужиловка сгорел частный дом на улице Белоозерской. Спасатели потушили огонь, но хозяйку спасти не удалось — тело 71-летней женщины нашли при разборе завалов. О происшествии сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.

Чтобы вовремя заметить опасность и спастись, установите дома пожарный извещатель. Он разбудит громким звуком, если почувствует дым. Также проверьте проводку и не включайте несколько мощных приборов в одну розетку — перегрузка часто становится причиной замыкания и огня.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ