Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии на озере Кандрыкуль мужчина провалился под лед

В Башкирии на озере Кандрыкуль мужчина провалился под лед

22:31, 17 дек 2025

16 декабря в Туймазинском районе 50-летний мужчина гулял по замерзшему озеру Кандрыкуль и провалился в воду. Ему удалось выбраться самостоятельно.

Врачи осмотрели пострадавшего, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась, состояние мужчины стабильное.

Лед в Башкирии пока опасен. С начала ноября на водоемах республики погибли уже пять человек. Чаще всего под лед проваливаются дети и рыбаки, которые выходят на непрочные участки. Будьте осторожны и не выходите на лед, если не уверены в безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября

Читайте также:

Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября
Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе
Читайте также

Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября
Происшествия в Башкирии
Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября
ЧП на льду: снегоход с рыбаками провалился под воду в Баймакском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
ЧП на льду: снегоход с рыбаками провалился под воду в Баймакском районе Башкирии
В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак
В Башкирии на озере Аслыкуль утонул мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на озере Аслыкуль утонул мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен