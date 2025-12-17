В Башкирии на озере Кандрыкуль мужчина провалился под лед

22:31, 17 дек 2025

16 декабря в Туймазинском районе 50-летний мужчина гулял по замерзшему озеру Кандрыкуль и провалился в воду. Ему удалось выбраться самостоятельно.

Врачи осмотрели пострадавшего, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась, состояние мужчины стабильное.

Лед в Башкирии пока опасен. С начала ноября на водоемах республики погибли уже пять человек. Чаще всего под лед проваливаются дети и рыбаки, которые выходят на непрочные участки. Будьте осторожны и не выходите на лед, если не уверены в безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября

Автор: Семен Подгорный