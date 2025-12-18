В Нуримановском районе Башкирии местный житель убил приятеля
21:39, 18 дек 2025
В селе Новокулево завершилось расследование убийства 71-летнего пенсионера. Теперь дело передано в суд.
Преступление произошло 18 сентября 2025 года. Двое знакомых выпивали в частном доме. Между ними завязалась бытовая ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин схватил нож и нанес собутыльнику несколько ударов в живот, шею и лицо.
Пожилой мужчина скончался на месте от потери крови до приезда врачей. Обвиняемому предстоит ответить перед законом за умышленное убийство.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
