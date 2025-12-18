Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Нуримановском районе Башкирии местный житель убил приятеля

В Нуримановском районе Башкирии местный житель убил приятеля

21:39, 18 дек 2025

В селе Новокулево завершилось расследование убийства 71-летнего пенсионера. Теперь дело передано в суд.

Преступление произошло 18 сентября 2025 года. Двое знакомых выпивали в частном доме. Между ними завязалась бытовая ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин схватил нож и нанес собутыльнику несколько ударов в живот, шею и лицо.

Пожилой мужчина скончался на месте от потери крови до приезда врачей. Обвиняемому предстоит ответить перед законом за умышленное убийство.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жителя Уфы будут судить за публикацию интимных видео бывшей девушки

Читайте также:

Жителя Уфы будут судить за публикацию интимных видео бывшей девушки
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: Нуримановский район происшествия в нуримановском районе убийство суд
Читайте также

Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу
В Башкирии гость убил хозяина дома после застолья
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии гость убил хозяина дома после застолья
Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
Происшествия в Башкирии
Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
В Уфе будут судить мужчину за покушение на убийство 2017 года
Человек и закон в Башкирии
В Уфе будут судить мужчину за покушение на убийство 2017 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен