В уфимском Кузнецовском Затоне собаки напали на девочку

В уфимском Кузнецовском Затоне собаки напали на девочку

21:52, 18 дек 2025

В Уфе стая бродячих собак набросилась на ребенка. Инцидент произошел в микрорайоне Кузнецовский Затон, момент нападения зафиксировали уличные камеры наблюдения.

Служба отлова Кировского района выехала на место сразу после вызова. Специалисты уже поймали двух собак из стаи.

Накануне мэр Уфы Ратмир Мавлиев потребовал усилить работу с безнадзорными животными. Он предложил передать полномочия по отлову и соответствующий бюджет районным администрациям. Это позволит районам самостоятельно контролировать ситуацию и нести ответственность за безопасность на своих территориях.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа нападение собаки
