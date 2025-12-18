Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Стерлитамака пострадал от Вечного огня

Житель Стерлитамака пострадал от Вечного огня

21:57, 18 дек 2025

В Стерлитамаке на площади Победы мужчина упал на мемориал «Вечный огонь». Он подошел к факелу, чтобы согреться, но не удержался и упал в пламя. От огня на нем сразу загорелась одежда.

Пострадавшему оказали помощь медики. У него диагностировали ожоги 5% поверхности тела. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

На месте происшествия работают специалисты МЧС. Дознаватели выясняют точные причины и обстоятельства случившегося.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
