Житель Стерлитамака пострадал от Вечного огня
21:57, 18 дек 2025
В Стерлитамаке на площади Победы мужчина упал на мемориал «Вечный огонь». Он подошел к факелу, чтобы согреться, но не удержался и упал в пламя. От огня на нем сразу загорелась одежда.
Пострадавшему оказали помощь медики. У него диагностировали ожоги 5% поверхности тела. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
На месте происшествия работают специалисты МЧС. Дознаватели выясняют точные причины и обстоятельства случившегося.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии подростки на велосипедах потушили Вечный огонь
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростки на велосипедах потушили Вечный огонь
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали десять человек