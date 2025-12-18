В Башкирии директора предприятий получили фейковое письмо от имени военкомата
22:03, 18 дек 2025
Военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич опроверг информацию о рассылке писем с требованием предоставить списки граждан запаса. Руководители нескольких компаний республики получили документ, якобы направленный от имени военкомата. В ведомстве заявили изданию «Башинформ», что никаких списков военкомат не запрашивал.
Поддельность письма подтверждается тем, что указанный в нем исходящий номер не существует в системе учета документов. Никаких отправлений под этим номером не производилось, подчеркнули представители военного комиссариата региона.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба военного комиссариата РБ
