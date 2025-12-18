В Башкирии из горящего дома спасли 95-летнюю женщину
22:08, 18 дек 2025
Вечером 17 декабря в селе Мишкино на улице Красноармейской загорелся кирпичный жилой дом. Пожарные и добровольцы спасли из задымленного жилища 95-летнюю женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое.
Огонь охватил 90 квадратных метров. На вызов выехали расчеты МЧС и добровольцы Мишкинского сельсовета. Чтобы вытащить пенсионерку из густого дыма, спасателям пришлось использовать специальное оборудование.
Сейчас медики борются за жизнь пострадавшей. Причины возгорания устанавливаются специалистами ведомства.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе на пожаре погибла 71-летняя женщина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском неизвестный поджег коридор многоэтажки, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина