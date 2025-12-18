Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии из горящего дома спасли 95-летнюю женщину

22:08, 18 дек 2025

Вечером 17 декабря в селе Мишкино на улице Красноармейской загорелся кирпичный жилой дом. Пожарные и добровольцы спасли из задымленного жилища 95-летнюю женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое.

Огонь охватил 90 квадратных метров. На вызов выехали расчеты МЧС и добровольцы Мишкинского сельсовета. Чтобы вытащить пенсионерку из густого дыма, спасателям пришлось использовать специальное оборудование.

Сейчас медики борются за жизнь пострадавшей. Причины возгорания устанавливаются специалистами ведомства.

