Студентка из Уфы лишилась 1,5 млн рублей страховых выплат после звонка лжедекана

22:30, 18 дек 2025

В Уфе 18-летняя студентка лишилась 1 млн 460 тысяч рублей. Эти деньги она получила как страховую компенсацию после гибели родителей в ДТП. Мошенники обманули девушку в два этапа.

Сначала девушке позвонила женщина, которая представилась деканом факультета. Легенда была такой: у студентки накопились прогулы, нужно срочно «расписаться» в журнале через личный кабинет на сайте университета.

Чтобы подтвердить вход, лжедекан попросила продиктовать код из СМС. Девушка назвала цифры. Так мошенники получили доступ к ее персональным данным.

Сразу после этого начали звонить якобы сотрудники различных ведомств. Они сообщили, что личный кабинет взломан, а деньги на счетах в опасности. Чтобы их «спасти», нужно срочно перевести средства на «защищенный счет».

Злоумышленники удерживали внимание жертвы в течение суток. Под их контролем студентка сняла деньги и перевела их через банкоматы на продиктованные реквизиты.

Только отправив всю сумму, девушка поняла, что её обманули. Полиция возбудила уголовное дело.

Автор: Семен Подгорный