В Башкирии за год в пожарах погибли 185 человек
21:21, 19 дек 2025
С начала 2025 года в Башкирии произошло 7283 пожара. В них погибли 185 человек, еще 200 получили ожоги и травмы. Об этом 19 декабря сообщило ГУ МЧС по Башкортостану.
Чаще всего горят многоквартирные и частные жилые дома. Чтобы снизить риски для себя и близких, проверьте состояние проводки и печей.
Статистика за неделю
Только за одну неделю с 12 по 18 декабря в республике случилось 108 пожаров. Погибли двое, пострадали 12 человек.
Главные причины возгораний:
- нарушения при использовании электрооборудования;
- неосторожное обращение с огнем;
- неисправность печей и дымоходов.
Трагические примеры
17 декабря в Уфе погибли два человека из-за нарушения бытовой безопасности:
На улице Белозерской погибла 71-летняя женщина с инвалидностью. Она жила одна. По словам соседки, пенсионерка сушила одежду на обогревателе, что, вероятно, и привело к возгоранию.
На улице Карла Маркса в многоквартирном доме погиб 45-летний мужчина. Как сообщила его сестра, он курил в квартире и употреблял алкоголь.
Особый режим
Госкомитет РБ по ЧС объявил, что на новогодние каникулы в республике введут особый противопожарный режим. Это значит, что контроль за безопасностью усилят, а штрафы за нарушение правил могут вырасти.
Будьте осторожны с обогревателями, не оставляйте их без присмотра и не сушите на них вещи. Не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии из горящего дома спасли 95-летнюю женщину