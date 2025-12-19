Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии за год в пожарах погибли 185 человек

21:21, 19 дек 2025

С начала 2025 года в Башкирии произошло 7283 пожара. В них погибли 185 человек, еще 200 получили ожоги и травмы. Об этом 19 декабря сообщило ГУ МЧС по Башкортостану.

Чаще всего горят многоквартирные и частные жилые дома. Чтобы снизить риски для себя и близких, проверьте состояние проводки и печей.

Статистика за неделю

Только за одну неделю с 12 по 18 декабря в республике случилось 108 пожаров. Погибли двое, пострадали 12 человек.

Главные причины возгораний:

  • нарушения при использовании электрооборудования;
  • неосторожное обращение с огнем;
  • неисправность печей и дымоходов.

Трагические примеры

17 декабря в Уфе погибли два человека из-за нарушения бытовой безопасности:

На улице Белозерской погибла 71-летняя женщина с инвалидностью. Она жила одна. По словам соседки, пенсионерка сушила одежду на обогревателе, что, вероятно, и привело к возгоранию.

На улице Карла Маркса в многоквартирном доме погиб 45-летний мужчина. Как сообщила его сестра, он курил в квартире и употреблял алкоголь.

Особый режим

Госкомитет РБ по ЧС объявил, что на новогодние каникулы в республике введут особый противопожарный режим. Это значит, что контроль за безопасностью усилят, а штрафы за нарушение правил могут вырасти.

Будьте осторожны с обогревателями, не оставляйте их без присмотра и не сушите на них вещи. Не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.
Теги: пожар
