В Мелеузовском районе Башкирии на пожаре погибла 72-летняя женщина

21:43, 20 дек 2025

В деревне Иткучуково Мелеузовского района загорелась бревенчатая баня на улице Центральной. Во время тушения спасатели обнаружили тело женщины. Ей было 72 года.

Информацию о происшествии подтвердили местные власти.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
