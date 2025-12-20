В Мелеузовском районе Башкирии на пожаре погибла 72-летняя женщина
21:43, 20 дек 2025
В деревне Иткучуково Мелеузовского района загорелась бревенчатая баня на улице Центральной. Во время тушения спасатели обнаружили тело женщины. Ей было 72 года.
Информацию о происшествии подтвердили местные власти.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
